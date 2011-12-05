Вартість землі у Львівській області в листопаді знизилася на 1,31%

Середня вартість землі у Львівській області під котеджне будівництво в листопаді 2011 року знизилася на 1,31% (29 дол.) - до 2 179 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Кам’янко-бузький район з середнім показником 978 дол./сотка, найдорожчим - Пустомитівський район, де середня ціна продажу склала 2 520 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Пустомитівському районі знизилася на 1,14% (36 дол.) - до 2 520 дол./сотка, у Яворівському - на 0,78% (14 дол.) - до 1 772 дол./сотка, у Жовківському - на 1,22% (15 дол.) - до 1 217 дол./сотка, у Кам’янко-бузькому - на 1,01% (10 дол.) - до 978 дол./сотка, у Городоцькому - на 1,32% (22 дол.) - до 1 640 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.