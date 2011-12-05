Депутатам більше не виділятимуть квартири, запевняє Литвин

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підтримує внесення змін до законодавства щодо скасування пільг для народних депутатів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав на брифінгу.

Він зазначив: «Я підтримую прийняття відповідного рішення для того, щоб зняти будь-які розмови з цього приводу».

В.ЛИТВИН вважає, що мають бути скасувані усі пільги для депутатів, крім заробітної плати і того, що потрібно народному депутату для виконання депутатських обов’язків.

Він нагадав, що, відповідно до норм пенсійної реформи, пенсія народних депутатів не перевищуватиме 8 тис. грн., а до цього вона була удвічі більшою.

Також В.ЛИТВИН зазначив, що не може бути пільги щодо забезпечення житлом народних депутатів. За його словами, у ВР цього скликання всього було виділено 17 службових квартир. «Більше нічого не виділяли, і я думаю, що в майбутньому вже більше нічого і не буде», - додав він.

За його словами, «зараз тільки йде боротьба з приводу того, як ці службові 17 квартир перевести не у службові».

За словами В.ЛИТВИНА, парламенту «набагато складніше обслуговувати службові квартири, ніж якби вони були просто квартирами народних депутатів».

Відповідаючи на запитання з приводу того, що 1 грудня Київрада прийняла рішення про будівництва на Подолі депутатського містечка, В.ЛИТВИН зазначив, що ще раніше йшлося про будівництво такого містечка у Конча-Заспі, але «я думаю, що з цього нічого не вийде, і ніхто містечко будувати в осяйній перспективі не буде, бо коштів для цього немає».

В.ЛИТВИН повідомив, що на наступний рік планується зменшення фінансування парламенту.

Він вважає, що за деякими статтями можна було б ще зменшити це фінансування. Водночас В.ЛИТВИН додав, що коли буде обрана нова Верховна Рада, «хай вони з урахуванням настроїв людей приймають рішення».