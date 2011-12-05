ДІУ планує випустити корпоративні облігації на 1 млрд. грн. та іпотечні на 500 млн. грн.

Державна іпотечна установа в першому півріччі 2012 року планує випустити корпоративні облігації на 1 млрд. грн. та іпотечні облігації на 500 млн. грн.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління Державної іпотечної установи Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ.

Голова правління ДІУ уточнив, що наступного року планується здійснити випуск корпоративних облігацій на 1 млрд. грн. під державну гарантію, запланований на 2011 рік, а по іпотечних облігаціях суму розміщення планується збільшити з 200 до 500 млн. грн. При цьому раніше озвучені плани з випуску в 2012 році корпоративних облігацій на суму ще 1 млрд. грн. та іпотечних облігацій на 500 млн. грн. не буде здійснено.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ пояснив, що випуск облігацій залежить від технічної можливості і від стану ринку цінних паперів. Зокрема, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку повинна була затвердити відповідні зміни в законодавство, проте процес затягнувся через те, що комісія потрапила під адмінреформу.

«Тут два питання. Технічно щодо іпотечних, якщо будуть готові (зміни в законодавство - УНІАН), то обговорюватимемо, коли ринок буде готовий. Як правило, це перше півріччя. Бо в другому півріччі ринок такий, як зараз. Ми чекаємо, коли ринок заспокоїться. І чекаємо, коли комісія з цінних паперів зможе прийняти зміни», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа відклала випуск корпоративних облігацій під державну гарантію на 1 млрд. грн. та іпотечних облігацій на 200 млн. грн., що планувався нинішнього року, на 2012 рік.

При цьому в 2012 році ДІУ передбачала випустити корпоративні облігації під державні гарантії на 1 млрд. грн., а також іпотечні облігації на 500 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державну іпотечну установа в Україні створено постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100% державна гарантія.