ПЗТБ у грудні планує ввести в експлуатацію II чергу ЖК «Панорама на Печерську»

Девелоперська компанія «Трест «Південзахідтрансбуд» (ПЗТБ) у грудні цього року планує ввести в експлуатацію другу чергу житлового комплексу «Панорама на Печерську» по вул. Щорса, 44 у Києві.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова наглядової ради ПЗТБ Володимир ГУСАКОВ.

«Цього року, найімовірніше це буде грудень, ми введемо другий пусковий комплекс на Щорса, 44. Це 17 тис. кв. м житла і паркінг близько 14,5 тис. кв.м. Це завершений об`єкт. Сьогодні документи на приймання в експлуатацію перебувають в ДАБК, і я сподіваюся, що буквально через тиждень ми матимемо сертифікат відповідності», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року девелоперська компанія «Трест «Південзахідтрансбуд» ввела в експлуатацію дві секції житлово-офісного комплексу «Панорама на Печерську» по вул. Щорса, 44 у Києві.

Дві монолітні 26-поверхові секції житлово-офісного комплексу розраховані на 350 квартир. Загальна площа двох секцій становить близько 62 тис. кв.м.

Довідка УНІАН. Девелоперська компанія "Трест «Південзахідтрансбуд» (м. Київ) займається будівництвом об`єктів промислового і цивільного призначення, житловим будівництвом і будівництвом комерційної нерухомості.