Лисичанський водоканал має намір відмовитися від хлорування води

Лисичанський водоканал (Луганська область) має намір відмовитися від хлорування води, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Лисичанської міськради.

За словами заступника міського голови Анатолія КАЛАШНИКА, рідкий хлор для дезинфекції води замінять гіпохлоритом, оскільки істотними недоліками рідкого хлору вважаються підвищені вимоги до його перевезення і зберігання, а також потенційний ризик для здоров`я.

«Гіпохлорит – це якісний дезинфікуючий засіб, який за багатьма показниками перевершує рідкий хлор. Насамперед, речовина безпечна і не скупчується в організмі з такою інтенсивністю, як хлор. Заміна рідкого хлору гіпохлоритом призводить до зниження виділень хлору в атмосферу, що є великим плюсом для довкілля», – підкреслив А.КАЛАШНИК.

На думку заступника міського голови, ще одним з доводів на користь гіпохлориту можна вважати зниження витрат на його транспортування: дезинфікуючий засіб виробляють із куховарської солі, яку видобувають на Донбасі.

«Програма заміни хлору на гіпохлорит підготовлена і пройшла необхідні експертизи. Кошти вже одержані. Плануємо до кінця наступного року 4 насосні Лисичанська повністю перевести на використання гіпохлориту», – повідомив головний інженер «Лисичанськводоканалу» Володимир КУЗЬМІН.

Він додав також, що використання гіпохлориту сьогодні – один з найпрогресивніших методів дезинфекції води.