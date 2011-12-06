На Тернопільщині біля найвищого в Україні водоспаду збудують готель.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з даними «Вісника державних закупівель», КП Тернопільської облради «Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр» провело тендер, за результатами якого уклало угоду з ТОВ «Зодчий» на роботи із реконструкції нежитлових приміщень під туристично-відпочинковий центр на 20 місць. Угодою передбачено повести робіт на 2,92 млн. грн. до кінця 2012 року.

В угоді сказано, що готель буде облаштовано у селі Устечко Заліщицького району. Поруч із селом – найвищий в Україні серед рівнинних 16-метровий Джуринський водоспад та старовинний Червоногородський замок.