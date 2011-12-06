В Україні вартість будівельно-монтажних робіт у січні-жовтні зросла на 20%

У січні-жовтні 2011 року вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 19,7%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з вереснем 2011 року, в жовтні вартість будівельно-монтажних робіт зросла на 0,4%.

З початку року вартість будівельно-монтажних робіт збільшилася на 15,4%, порівняно з жовтнем 2010 року – на 18,2%.

У Держстаті зазначили, що за 10 місяців ц.р. вартість робіт із будівництва житлових будинків зросла на 17,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, із будівництва нежитлових будівель – на 18,3%, із будівництва транспортних споруд – на 25,3%, із будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 17,6%, із будівництва комплексних промислових споруд – на 26,2%.

Довідка УНІАН. У 2010 році вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 15,8%, порівняно з 2009 роком, у 2009 році - на 11,3%, порівняно з 2008 роком, у 2008 році - на 35,3%, порівняно з 2007 роком.