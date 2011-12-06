Процедуру розмежування земель державної та комунальної власності спростять

Державне агентство земельних ресурсів спільно з народними депутатами розробило законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про розмежування земель державної та комунальної власності».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, в основу законопроекту покладено концептуально новий підхід до розмежування державної та комунальної власності з метою швидкого та якісного завершення розмежування земель без бюджетних витрат.

В агентстві пояснили, що нова процедура розмежування полягає в тому, що в межах населених пунктів комунальною власністю оголошуються всі землі, окрім земельних ділянок приватної власності й земельних ділянок, на яких знаходяться об`єкти нерухомості, що перебуває в державній власності, а також що перебуває в постійному користуванні органів державної влади й державних підприємств, установ і організацій.

При цьому за межами населених пунктів у держвласності залишаються всі землі, окрім приватної власності й земельних ділянок, які на момент розмежування були надані в користування комунальним підприємствам, установам і організаціям (кладовища, громадські пасовища, звалища та інші об`єкти комунального господарства).

У випадку, якщо після проведення розмежування земель виникає необхідність розміщення на землях держвласності комунального об`єкту й, навпаки, на землях комунальної власності – державного, відповідні земельні ділянки під вказаними об`єктами автоматично змінюватимуть форму власності при оформленні правовстановлюючих документів на них.

«Усі раніше розроблені проекти землеустрою залишаються чинними й включаються складовою частиною в схеми землеустрою та техніко-економічні обгрунтування використання й охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проекти землеустрою з впорядкування території населених пунктів, матеріали інвентаризації земель, а також іншу документацію із землеустрою», - сказав голова Держземагентства Сергій ТИМЧЕНКО.

За даними відомства, на розмежування земель, згідно з діючим із 2004 року законом, необхідно 2,5 млрд. грн., із яких за 8 років його дії виділено лише 0,5% від потреби.

Всього в Україні розмежуванню підлягає понад 29 млн. га земель. На сьогодні ухвалено 4100 рішень, що становить 31% від загальної площі земель, що підлягає розмежуванню, із них замовлено 1126 проектів землеустрою (6,3% від загальної площі), остаточно затверджено 88 проектів землеустрою (0,6% від загальної площі).