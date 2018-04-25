Депутатське житло: а коту все масниця…

Криза знову "ударила" по народних депутатах. Точніше, про них черговий раз згадали у важку годину. Мовляв, дивіться, і в цій "недоторканній" сфері економимо, причому цього разу уріжемо пільги донеможна. Підтримує це рішення і спікер парламенту Володимир Литвин, "щоб зняти будь-які розмови із цього приводу".

На його думку, "відібрати" у нардепів треба усе, окрім заробітної плати і того, що треба їм для виконання своїх обов`язків. Як яскравий приклад "боротьби" з привілеями він назвав той факт, що відповідно до норм пенсійної реформи пенсія депутатів тепер не перевищуватиме 8 тис. грн., до цього вона була удвічі вища. Але головне - парламентарів позбавлять права на пільгове забезпечення житлом. За словами В. Литвина, ВР цього скликання усього було надано 17 службових квартир - "більше нічого не виділяли, і я думаю, що в майбутньому вже більше нічого і не буде", але при цьому "зараз йде боротьба з приводу того, як ці службові 17 квартир перевести в неслужбові". Адже парламенту "набагато складніше обслуговувати службові квартири, ніж якби вони були просто квартирами народних депутатів".

Чи не так, цілком "парламентська логіка", хоча абсолютно незрозуміла чисто по-людськи.

Парламентське квартирне питання завжди було "закритою" темою. Де і яке житло виділяється депутатам-"бомжам", розібратися документально практично неможливо, особливо з урахуванням того, що для них ще передбачена компенсація на купівлю квартир. Але про те, що з квадратним метром у народних обранців все гаразд, свідчать центральні райони Києва, які вони давно "уподобали". Як в принципі і мальовничі околиці столиці з їх береговою зоною. Тому скорочення "квартирних" пільг для депутатів, швидше за все "пани засідателі" підтримають, оскільки більшою мірою вони (і їх родичі як близькі, так і далекі) житлом забезпечені, про що держава піклується двадцять років. А для електорату піднесуть наочний приклад "економії" держкоштів. Що стосується майбутніх законодавців, то вони, боюся, будуть традиційно не чужими нинішнім, тобто, люди забезпечені.

Щодо 17 квартир, заявлених В. Литвином, то з ними досить цікава історія трапилася, яка повністю характеризує "слуг народу".

У липні 2009 року, коли країна ошелешена черговою хвилею кризи, у Раді розгорівся "квартирний" скандал. Дійшла справа до того, що 120 депутатів, котрі "гостро потребують" житла, розіграли 17 квартир на вул. Срібнокільській, 24 в Києві. Щасливчиками стали вісім нардепів з фракції Партії регіонів, чотири БЮТівці, один комуніст. Потрібно віддати належне: чотири ордери без лотерейного розіграшу були віддані депутатам-інвалідам, учасникам бойових діях і тому подібне. Квапитися вселятися в новенькі квартири ніхто не став. І воно зрозуміло, хто ж не знає, у якому стані здаються новобуди. ВР навіть намагалася допомогти бідолагам грошима. Пропонувалося прийняти постанову про додаткове виділення з бюджету 2,44 млн. грн. на оснащення нещасливих квартир "життєво необхідним". Безгрошів`я довело до того, що через 4 місяці після жеребкування 352 голосами квартири перевели в розряд службових.

Мабуть вони так і стоять незаселеними. Кому ж захочеться вкладати у "чуже". А поки життя обранця, наприклад, у готелі "Київ", де зручності задовольняють, для Ради обходиться в копієчку. Номер на добу тягне ближче до 1 тисячі гривень. Можна ще згадати і про те, що депутати нарікають, і там, мовляв, життя не мед. Номери маленькі, повечеряти з сім`єю - проблема. А чого, питається, тягнути в столицю сім`ю? Що, віддача без коханих і близьких не відповідає належному? Так нехай вивчать європейський досвід, де на вихідні або у будь-який інший вільний від роботи час, саме від роботи, парламентарі їздять додому. І про роботу трішки хочеться сказати - всі ті, хто вже забезпечений за рахунок платника податків "своїм" житлом, судячи з ухвалених законів, не зовсім, якщо не абсолютно не замислювалися над тим, для чого руку тягнуть до кнопки, чим усе це обернеться для того ж платника податків…

І знову про квартири. Пізніше в якості виходу з ситуації депутати запропонували передати їх їм же в приватну власність! Як пояснювали в ПР, а ініціаторами постанови виступили якраз лотерейні щасливчики (серед них представників від партії влади була більшість), - що ж залишається робити, якщо не можемо забезпечити проживання, закупити меблі, сантехніку та інше. Ну просто серце кров`ю обливається…

Доречно нагадати, що у серпні 2007 року Партія регіонів пропонувала побудувати в Києві для народних депутатів гуртожиток сімейного типу. У той час голова виборчого штабу ПР Борис Колєсніков заявив, що в гуртожитку треба передбачити 450 місць, будівлю розташувати в Лівобережній частині Києва, у тому районі, де до метро потрібно добиратися трьома тролейбусами - так би мовити, бути ближче до народу. Це житло планувалося як службове. Що заважає здійснити проект? Думаю, "криза".

В. Литвин у своїй заяві згадав про дещо іншу ідею - 1 грудня Київрада прийняла рішення про будівництво на Подолі депутатського містечка. За словами спікера, раніше йшлося про будівництво такої зони в Конча-Заспі, але "думаю, що з цього нічого не вийде, і ніхто містечко будувати в осяжній перспективі не буде, тому що коштів для цього немає" - наступного року планується зменшення фінансування парламенту.

Що стосується згаданої території, то на цьому місці у кінці "життя" СРСР планувалося побудувати гаражі для українського уряду. І нехай візуально місце не зовсім примітне - радянські будівлі, але поряд і Андріївський спуск, і Воздвиженка, і Житний ринок. До речі, огорожа там стоїть. І рано чи пізно за нею почнеться будівництво. А кому дістанеться споруджене, думаю, киянам переживати не варто, як і про "фарш" новобудови. Сказати хочеться зовсім про інше.

Того ж дня, коли Київрада приймала рішення про "депутатську зону", біля КМДА потерпілі від афери "Еліти-центру" провели акцію протесту у зв`язку з наміром столичної влади "змінити" механізм допомоги

Так, пропонується нове формулювання - "виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) може брати на себе зобов`язання щодо відновлення права потерпілих на отримання житла" замість чинного, згідно з яким КМДА "зобов`язується" відновити право на отримання житла в повному об`ємі.

Крім того, запропонованими змінами передбачається зменшити відсоток відрахувань житла компанією-будівельником, а саме "Київмісьбудом" для потерпілих в шести будинках (які будують за інвестиційними договорами з урахуванням вирішення проблем потерпілих від "Еліта-центр") з 25-28,5% до 5,5%.

1 грудня це питання не розглядалося, але це не означає, що на ньому поставлена крапка, усього лише кома. І це при тому, що з отриманими вже кватирами у так званих інвесторів "Еліти-центру" проблем не менше. Як, втім, і у більшості українців, які по життю інвестори, тільки іншої еліти …

Нана Чорна (УНІАН)