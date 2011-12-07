Чернівці через посуху можуть залишитися без води

Чернівці можуть залишитися без питної води, оскільки рівень води у Дністровському водосховищі (річка Дністер) через тривалу відсутність опадів щомісяця знижується на один метр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Дністровсько-Прутського басейнового управління водних ресурсів Ян ДЗЮБА.

Через нестачу води у середній течії та пониззі Дністра на Дністровській ГЕС змушені скидати воду. Зараз з водосховища більше скидають води, ніж до нього надходить.

«Якщо так далі триватиме, то до весни Чернівці можуть залишитися без води, адже більшу частину води для водопостачання Чернівців береться з Дністра», - сказав Я.ДЗЮБА.

Водночас, за його словами, «ситуація складна, але панікувати не варто, запас ще є - синоптики прогнозують принаймні один місяць снігу взимку. До того ж у 1996 році рівень води навіть був нижчим, але катастрофи не сталося».

Через незвичну для цієї пори року посуху, в Чернівецькій області залишається складною ситуація, пов’язана із горінням сухої трави. Лише за період з 27 листопада по 5 грудня цього року на Буковині виникло 27 випадків загорання сухої трави та 3 пожежі у лісових масивах.