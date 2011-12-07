У Києві наступного року запустять першу чергу Південно-Західного колектора

Першу чергу Південно-Західного колектора в столиці запустять у наступному році.

Про це, як пише газета "Хрещатик”, повідомив генеральний директор концерну “Київпідземшляхбуд” Анатолій ГАЛЬЧУК.

Південно-Західний каналізаційний колектор почали будувати ще у 1990 році, однак через відсутність фінансування будівництво було припинене через шість років. З 2002 року будівельні роботи відновлені і наразі активізувалися. При будівництві колектора використовують сучасні технології та спеціальний антикорозійний захист, що дозволить йому прослужити 50-100 років.

Південно-Західний каналізаційний колектор - ключовий об’єкт інфраструктури столиці, адже після запуску він відведе стоки зі значної площі південно-західної частини Києва та частини передмістя.

“Колектор розпочинається від Голосіївської площі, де знаходиться Головний міський колектор, та закінчується на Південній Борщагівці. Першу чергу протяжністю 2 км можна буде запустити вже у наступному році. Це значно розвантажить Забайківський колектор та аварійний колектор на проспекті 40-річчя Жовтня”, - зазначив А.ГАЛЬЧУК.

Загальна протяжність колектора 9,8 км. На сьогодні на 70% цієї території уже здійснена щитова проходка механізованим прохідницьким комплексом.

За словами начальника гірничопрохідницької ділянки Михайла ПОНОМАРЕНКА, введення в експлуатацію такого колектора дозволить прибрати 3 насосні станції прокачування стічних вод, що призведе до значної економії електроенергії, обладнання та убезпечить громадян від аварійних ситуацій.

“Пройдено вже близько дві третини тунелю, і на всій ділянці щитової проходки колектор облицьовується залізобетонними тюбінгами. Після цього до тунелю втягуються робочі труби, такі роботи уже виконані на ділянці 4 км. Внутрішній діаметр колекторного тунелю - 2,4 м. Його прокладання здійснюється на глибині від 56 до 80 метрів”, - повідомив М.ПОНОМАРЕНКО.

Використовуються труби діаметром 2,6 метра з поліетиленовою вкладкою, що значно підвищує строк їх експлуатації, а головне, захищає від негативних впливів агресивних стоків - розчинників, засобів для чищення, продуктів нафтопереробки тощо. Така технологія виробництва давно застосовується у Європі, тож гарантійний термін експлуатації таких труб не менше 50 років, а в принципі, як зазначають фахівці, вони можуть прослужити і всі 100.