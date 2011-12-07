ЄБРР вимагає припинити дозволяти індивідуальне опалення в Тернополі

Європейський банк реконструкції та розвитку вимагає від Тернопільської міської ради припинити надання дозволів на встановлення індивідуального опалення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, це є однією з вимог для надання банком кредиту і реалізації проекту з реконструкції системи теплопостачання міста. Зумовлена вимога тим, що у Тернополі 35% квартир уже обладнані індивідуальним опаленням, що є дуже високим показником і відбивається на рентабельності КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

«Згідно із законодавством, встановлювати індивідуальне опалення можна лише тоді, коли усі мешканці будинку хочуть перейти на індивідуальне опалення. Таких випадків у нас немає вже декілька років. Тому це питання знімається само собою. До того ж, коли ми проведемо модернізацію системи центрального теплопостачання, в місті буде забезпечено цілодобову подачу гарячої води, а тарифи на централізоване теплопостачання стануть вигіднішими, тому потреба в індивідуальному опаленні взагалі відпаде», – зазначив міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ.

Також представники ЄБРР наголосили на необхідності привести тарифи на теплопостачання до такого рівня, щоб вони покривали витрати на виробництво тепла.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада ЄБРР прийняв рішення надати Тернополю 15 млн. євро на реконструкцію системи теплопостачання. З них 10 млн. євро місто отримає як кредит на 25 років, ще 5 млн. євро банк надасть без потреби повернення. Попередньо проект модернізації системи теплопостачання Тернополя опрацьовували міжнародні експерти, після чого прийняли рішення про його фінансування.

Укладатися кредитна угода буде без застави, під гарантію міста.

Першим кроком проекту стане встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у житлових будинках Сонячного і Східного масивів. Загалом планується встановити від 140 до 210 таких пунктів. Їхнє функціонування забезпечуватимуть сучасні котли, які працюватимуть на відходах деревини. За даними експертів, дані пункти дадуть можливість цілодобово забезпечити місто гарячою водою.

Не встановлюватимуть ІТП у тих будинках, де від централізованого теплопостачання відключилося понад 60% квартир.

На придбання ІТП заплановано використати 65-70% усіх коштів, закладених в проекті на реконструкцію системи теплопостачання.