В Україні цього року здадуть в експлуатацію 10 млн. кв. м житла

Цього року в Україні в експлуатацію буде здано 10 млн. кв. м житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Цього року ми виходимо на рекордний обсяг здачі в експлуатацію житла - 10 мільйонів квадратних метрів житла», - сказав він. При цьому прем`єр зазначив, що 20 років тому темпи будівництва були в два рази вищими.

Як повідомляв УНІАН, за 9 місяців ц.р. в Україні введено в експлуатацію 4 млн. 905,4 тис. кв. м житла, що на 6,5% менше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Довідка УНІАН. В Україні в 2010 році введено в експлуатацію 9 млн. 339,3 кв. м житла, що на 45,9% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У 2009 році в Україні було введено в експлуатацію 6,4 млн. кв. м житла, що на 39% менше, ніж у 2008 році.

У 2008 році в Україні було введено в експлуатацію 10 млн. 496 тис. кв. м житла, що на 2,5% більше, ніж у 2007 році.