У Києві в листопаді здано в оренду 1278 квартир

У Києві в листопаді ц.р. здано в оренду 1278 квартир.

Про це повідомили УНІАН в агентстві нерухомості SV Realty (консалтингової компанії SV Development).

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали однокімнатні квартири (40% угод), 38% припадає на двокімнатні квартири і 22% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість угод (49%) припадає на квартири вартістю до 4,5 тис. грн. на місяць, 41% - у ціновій категорії від 4,5 до 7 тис. грн. і 10% - у категорії понад 7 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2011 року в Києві було здано в оренду 1375 квартир.