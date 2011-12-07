Вартість торгових площ у Києві в листопаді знизилася на 0,22%

Середня вартість продажу торгових приміщень (не в торгових центрах) на вторинному ринку Києва в листопаді ц.р. знизилася на 0,22% (5 дол.) - до 2 269 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 735 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський район, де середня ціна продажу склала 3 288 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період вартість продажу торгових приміщень у Печерському районі знизилася на 0,99% (3 дол.) - до 3 288 дол./кв. м, у Шевченківському районі - знизилася на 0,03% (1 дол.) - до 2934 дол./кв. м, у Подільському районі - знизилася на 1,32% (38 дол.) - до 2844 дол./кв. м, в Голосіївському районі - знизилася на 0,63% (16 дол.) - до 2533 дол./кв. м, в Деснянському районі - знизилася на 0,44% (8 дол.) - до 1817 дол./кв. м, у Святошинському районі - знизилася на 0,94% (17 дол.) - до 1796 дол./кв. м, у Дарницькому районі - знизилася на 0,86% (15 дол.) - до 1735 дол./кв. м, в Оболонському районі - виросла на 0,49% (11 дол.) - до 2 254 дол./кв. м, у Солом`янському районі - виросла на 0,52% (10 дол.) - до 1921 дол./кв. м, у Дніпровському районі - виросла на 0,54% (10 дол.) - до 1874 дол./кв. м.