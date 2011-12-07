Вартість торгових площ в Одесі у листопаді знизилася на 0,6%

Середня вартість продажу торгових площ (не в торгових центрах) на вторинному ринку Одеси в листопаді ц.р. знизилася на 0,59% (11 дол.) - до 1849 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався селище Котовського з середнім показником 1 508 дол./кв. м, найдорожчим - Приморський район, де середня ціна продажу склала 2 003 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період вартість торгових приміщень у Приморському районі знизилася на 1,14% (23 дол.) - до 2 003 дол./кв. м, в районі Таїрово - зросла на 0,38% (7 дол.) - до 1 870 дол. кв. м, в районі Черемушки - зросла на 0,59% (10 дол.) - до 1706 дол./кв. м, в районі Молдаванка - знизилася на 1,21% (19 дол.) - до 1554 дол./кв. м, в селищі Котовського - знизилася на 0,92% (14 дол.) - до 1508 дол./кв. м.