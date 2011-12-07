Вартість торгових площ у Львові в листопаді знизилася на 0,44%

Середня вартість торговельних площ (не в торгових центрах) у Львові в листопаді ц.р. знизилася на 0,44% (8 дол.) - до 1793 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1 486 дол./кв. м, найдорожчим - Галицький район, де середня ціна продажу склала 2 315 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період вартість торгових приміщень у Галицькому районі зросла на 0,35% (8 дол.) - до 2 315 дол./кв. м, у Франківському районі - знизилася на 1,74% (32 дол.) - до 1808 дол./кв. м, у Залізничному районі - знизилася на 1,04% (17 дол.) - до 1611 дол./кв. м, у Личаківському районі - знизилася на 0,50% (8 дол.) - до 1594 дол./кв. м, у Шевченківському районі - знизилася на 0,45% (7 дол.) - до 1559 дол./кв. м, у Сихівському районі - знизилася на 0,27% (4 дол.) - до 1486 дол./кв. м.