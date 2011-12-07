Вартість торгових площ у Донецьку в листопаді знизилася на 0,67%

Середня вартість продажу торгових приміщень (не в торгових центрах) на вторинному ринку Донецька в листопаді ц.р. знизилася на 0,67% (на 10 дол.) - до 1 492 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 988 дол./кв. м, найдорожчим - Ворошиловський район, де середня ціна продажу склала 1839 дол./ кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість продажу торгових приміщень у Ворошиловському районі знизилася на 0,70% (13 дол.) - до 1839 дол./кв. м, в Київському районі - знизилася на 0,69% (11 дол.) - до 1 590 дол./кв. м, в Калінінському районі - знизилася на 0,40% (6 доларів) - до 1503 дол./кв. м, в Ленінському районі - знизилася на 1,09% (14 дол.) - до 1 270 дол./кв. м, в Куйбишевському районі - знизилася на 0,87% (11 дол.) - до 1 252 дол./кв. м, в Пролетарському районі - виросла на 0,64% (8 дол.) - до 1 252 дол./кв. м, у Будьонівському районі - стабілізувалася на рівні 1 212 дол./кв. м, в Кіровському районі - знизилася на 1,60% (17 дол.) - до 1046 дол./кв. м, у Петровському районі - знизилася на 1,30% (13 дол.) - до 988 дол./кв. м.