Янукович підписав зміни до закону про містобудівну діяльність

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Верховна Рада внесла зміни до Закону «Про регулювання містобудівної діяльності».

Даним законом до 1 січня 2013 року передбачаються можливості передачі (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб у разі відсутності плану зонування або детального плану територій населеного пункту.

Крім того, передбачено, що реконструкція або капітальний ремонт житлових будинків, які здійснюються за бюджетні кошти, можуть бути проведені за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.