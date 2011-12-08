Елітне житло у новобудовах Києва може подорожчати на 3-5% - експерт

Вартість елітного житла на первинному ринку Києва у 2012 році може збільшитися на 3-5%.

Таку думку висловила директор з розвитку консалтингової компанії Knight Frank (Україна) Наталія ПРОНІНА, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

"У 2012 році в елітному сегменті в Києві ми очікуємо досить позитивну динаміку розвитку. За підсумками року можливий помірний ріст вартості елітної нерухомості на первинному ринку Києва в межах 3-5%. Така зміна буде пов'язана, передусім, зі збільшенням міри готовності об'єктів, які будуються, виходом ще ряду преміальних проектів, а також ростом вартості енергоносіїв і будівельних робіт, поправкою на інфляцію", - вважає вона.

За оцінками Н.ПРОНІНОЇ, у першій половині 2011 року вартість елітного житла в столиці трохи знизилася, а в серпні-вересні 2011 року спостерігалося зростання цін до 13%, який був викликаний виходом на ринок нових проектів з вартістю житла вищою за середні ціни в елітному сегменті. При цьому в жовтні-листопаді 2011 року на зміну різкому росту показника прийшло зниження середньої ціни, що було пов'язано з початком продажів у ще одному елітному житловому комплексі, ціни в якому були нижчі від середніх на ринку.

У компанії вважають, що в період проведення в Україні Євро-2012 можливе додаткове нетривале зниження попиту в усіх сегментах первинного ринку, у тому числі і в елітному.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Knight Frank у Києві вартість елітного житла в IV кварталі цього року може вирости на 2-3%. За станом на жовтень 2011 року, середня ціна в елітному сегменті первинного ринку житла Києва складала 7 715 дол./кв. м. При цьому розкид цін досить великий - від 6 000 до 14 000 дол./кв. м і сильно залежить від індивідуальних характеристик житлових комплексів.