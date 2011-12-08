Вартість торгових приміщень у Харкові у листопаді знизилася на 0,14%

Середня вартість продажу торгових приміщень на вторинному ринку Харкова в листопаді знизилася на 0,14% (2 дол.) - до 1 387 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Червонозаводський район з середнім показником 1 193 дол./кв. м, найдорожчим - Київський район, де середня ціна продажу склала 1 641 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період вартість торгових площ в Київському районі знизилася на 1,20% (20 дол.) - до 1 641 дол./кв. м, у Дзержинському районі - знизилася на 1,05% (17 дол.) - до 1 596 дол./кв. м, у Ленінському районі - виросла на 0,63% (9 дол.) - до 1 427 дол./кв. м, у Жовтневому районі - знизилася на 0,48% (6 дол.) - до 1 239 дол./кв. м, в районі Фрунзе - виросла на 0,31% (4 дол.) - до 1 306 дол./кв. м, у Московському районі - виросла на 0,08% (1 дол.) - до 1 306 дол./кв. м, у Комінтернівському районі - виросла на 0,23% (3 дол.) - до 1 281 дол./кв. м, у Червонозаводському районі - виросла на 0,42% (5 дол.) - до 1 193 дол./кв. м, в Орджонікідзевському районі - виросла на 0,67% (8 дол.) - до 1 201 дол./кв. м.