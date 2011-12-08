Вартість офісних площ у Харкові в листопаді виросла на 0,24%

Середня вартість продажу офісних площ (не у бізнес-центрах) на вторинному ринку Харкова в листопаді виросла на 0,24% (3 дол.) - до 1255 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Орджонікідзевський район з середнім показником 1 121 дол./кв. м, найдорожчим - Київський район, де середня ціна продажу склала 1 583 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних приміщень в Київському районі виросла на 0,19% (3 дол.) - до 1 583 дол./кв. м, у Дзержинському районі - виросла на 0,67% (10 дол.) - до 1 499 дол./кв. м, у Ленінському районі - виросла на 0,47% (6 дол.) - до 1 296 дол./кв. м, у Комінтернівському районі - знизилася на 0,09% (1 дол.) - до 1 133 дол./кв. м, у Московському районі - виросла на 0,09% (1 дол.) - до 1 125 дол./кв. м, у Жовтневому районі - стабілізувалася на рівні 1 122 дол./кв. м, у Червонозаводському районі - виросла на 0,92% (11 дол.)- до 1 202 дол./кв. м, в Орджонікідзевському районі - виросла на 0,09% (1 дол.) - до 1 121 дол./кв. м, в районі Фрунзе - виросла на 0,52% (6 дол.) - до 1 161 дол./кв. м.