Вартість офісних площ у Києві в листопаді знизилася на 0,38%

Середня вартість продажу офісних площ (не у бізнес-центрах) на вторинному ринку Києва в листопаді знизилася на 0,38% (8 дол.) - до 2 070 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Святошинський район з середнім показником 1 573 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський район, де середня ціна продажу склала 3 171 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних приміщень у Печерському районі знизилася на 1,61% (52 дол.) - до 3 171 дол./кв. м, у Шевченківському районі - виросла на 0,65% (18 дол.) - до 2 786 дол./кв. м, у Подольському районі - знизилася на 0,16% (4 дол.) - до 2 496 дол./кв. м, у Голосіївському районі - знизилася на 0,33% (7 дол.) - до 2 123 дол./кв. м, в Оболонському районі - знизилася на 0,74% (15 дол.) - до 2 002 дол./кв. м, у Дніпровському районі - знизилася на 0,47% (8 дол.) - до 1 693 дол./кв. м, у Солом’янському районі - знизилася на 0,24% (4 дол.) - до 1 679 дол./кв. м, у Дарницькому районі - знизилася на 0,43% (7 дол.) - до 1 616 дол./кв. м, у Деснянському районі - виросла на 0,65% (11 дол.) - до 1 695 дол./кв. м, у Святошинському районі - знизилася на 0,57% (9 дол.) - до 1 573 дол./кв. м.