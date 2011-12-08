Вартість офісних площ у Дніпропетровську в листопаді знизилася на 0,36%

Середня вартість продажу офісних приміщень (не у бізнес-центрах) на вторинному ринку Дніпропетровська в листопаді знизилася на 0,36% (5 дол.) - до 1 391 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, у листопаді найдешевшим залишався Ленінський район з середнім показником 1 131 дол./кв. м, найдорожчим - Бабушкинський район, де середня ціна продажу склала 1 602 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних приміщень в Жовтневому районі знизилася на 0,87% (14 дол.) - до 1 589 дол./кв. м, у Бабушкинському районі - знизилася на 0,80% (13 дол.) - до 1 602 дол./кв. м, у Червоногвардійському районі - виросла на 0,19% (3 дол.) - до 1 548 дол./кв. м, у Кіровському районі - виросла на 0,28% (4 дол.) - до 1 458 дол./кв. м, в Амур-Нижньодніпровському районі - знизилася на 0,43% (5 дол.) - до 1 151 дол./кв. м, у Самарському районі - виросла на 0,34% (4 дол.) - до 1 179 дол./кв. м, в Індустріальному районі - знизилася на 0,17% (2 дол.) - до 1 194 дол./кв. м, у Ленінському районі - знизилася на 0,44% (5 дол.) - до 1 131 дол./кв. м.