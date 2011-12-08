Вартість офісних площ в Одесі у листопаді знизилася на 0,17%

Середня вартість офісних площ (не у бізнес-центрах) на вторинному ринку Одеси в листопаді знизилася на 0,17% (3 дол.) - до 1 813 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишалося селище Котовського з середнім показником 1 417 дол./кв. м, найдорожчим - Приморський район, де середня ціна продажу склала 2 097 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних площ в Приморському районі виросла на 0,10% (2 дол.) - до 2 097 дол./кв. м, в районі Таїрово - знизилася на 0,18% (3 дол.) - до 1 677 дол./кв. м, в районі Черемушки - знизилася на 0,39% (6 дол.) - до 1 521 дол./кв. м, у районі Молдаванка - виросла на 0,07% (1 дол.) - до 1 490 дол./кв. м, у селищі Котовського - знизилася на 0,98% (14 дол.) - до 1 417 дол./кв. м.