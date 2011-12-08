Вартість офісних площ у Львові в листопаді виросла на 0,28%

Середня вартість продажу офісних площ (не у бізнес-центрах) на вторинному ринку Львова в листопаді виросла на 0,28% (5 дол.) - до 1 770 дол./кв. м

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1 470 дол./кв. м, найдорожчим - Галицький район, де середня ціна продажу склала 2 265 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних площ в Галицькому районі виросла на 0,22% (5 дол.) - до 2 265 дол./кв. м, у Франківському районі - виросла на 0,74% (13 дол.) - до 1 768 дол./кв. м, у Залізничному районі - знизилася на 0,06% (1 дол.) - до 1 577 дол./кв. м, у Личаківському районі - виросла на 0,87% (14 дол.) - до 1 622 дол./кв. м, у Шевченківському районі - знизилася на 0,20% (3 дол.) - до 1 535 дол./кв. м, у Сихівському районі - знизилася на 0,34% (5 дол.) - до 1 470 дол./кв. м.