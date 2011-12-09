Дату здійснення держреєстрації прав на нерухоме майно продовжили до 2013 року

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав на нерухоме майно та їх обтяжень при їх державній реєстрації».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 266 народних депутатів України з 276 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом вносяться зміни до законів України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» та «Про Державний земельний кадастр».

Зокрема, продовжується до 1 січня 2013 року дата здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно та здійснення заходів, пов‘язаних з веденням Державного земельного кадастру. Метою цих пропозицій є надання більшого часу для проведення організаційних та інших заходів, необхідних для забезпечення ведення Державного земельного кадастру, надання населенню послуг у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно.