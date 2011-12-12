Тарифи на ЖКП досягнуть обґрунтованого рівня не раніше, ніж через чотири роки - Близнюк

Тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зможуть досягти економічно обгрунтованого рівня не раніше, ніж через чотири роки.

Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК, повідомили УНІАН в прес-службі міністерства.

"Рівень прибутків наших співгромадян не дозволяє воднораз підняти тарифи до економічно обгрунтованого рівня. За нашими розрахунками, на це необхідно, як мінімум, три-чотири роки. За цей період ми повинні добитися росту рівня прибутків населення, вирішити питання технічного переозброєння галузі і поступово вийти на рентабельну роботу комунальних підприємств", - сказав він.

За словами міністра, світовий досвід показує, що ключову роль в цих процесах має зіграти публічно-приватне партнерство, яке дозволить впровадити сучасні принципи управління сферою життєзабезпечення.

"Обережне ставлення до участі в публічно-приватному партнерстві у нашій країні з боку серйозних приватних операторів пов'язано з недосконалістю нормативної бази, традиційно негативним ставленням суспільства до присутності приватного сектора в інфраструктурі, а також бюрократичними складнощами у реалізації проектів, що часто призводить до корупції і відштовхує операторів світового рівня ", - зазначив А.БЛИЗНЮК.

За його переконанням, суспільству потрібні позитивні приклади сучасного управління сектором ЖКГ, які дозволять уникнути негативних стереотипів минулого і орієнтуватися на майбутнє.