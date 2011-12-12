Влада Києва через суд зобов’яже несумлінні будівельні компанії платити

Київська влада через суд зобов’язує несумлінні будівельні компанії сплачувати пайові внески на розвиток інфраструктури міста.

Як повідомляє прес-служба столичної міської державної адміністрації, Київський апеляційний господарський суд постановив стягнути з одного із забудовників 5 млн. 157 тис. грн. до бюджету міста. Таку суму будівельна компанія зобов’язана сплатити місту як відшкодування простроченого боргу з пайових внесків у розвиток інфраструктури столиці.

«Київ захищає своє право на отримання пайових внесків, оскільки вони надають можливість реалізувати програми з будівництва соціального житла, квартир для постраждалих від афери «Еліта-центр», чорнобильців, вчителів та інших категорій громадян», – пояснив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ.

Він повідомив, що зараз у судах знаходиться ще кілька справ з аналогічними вимогами до забудовників.

За інформацією Головного управління економіки та інвестицій КМДА, у попередні роки суми заборгованості зі сплати пайових зобов’язань значно перевищували сплачені внески. Зазвичай, забудовники намагалися оскаржити у суді угоду про участь у створені соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста через кілька місяців після її укладання. Як результат, надходження пайових внесків до міського бюджету у 2010 році скоротилися майже у 36 разів, порівняно з 2007 роком – із 1 млрд. 7 млн. грн. до 28 млн. грн.

Голова КМДА Олександр ПОПОВ у перші дні роботи на цій посаді доручив припинити подібну практику.