КМДА затвердила проект Стратегії розвитку Києва до 2025 року

У Київській міській державній адміністрації затвердили проект Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне рішення прийняли члени Колегії міськдержадміністрації.

Тепер документ має затвердити депутатський корпус. 15 грудня проект Стратегії буде винесено на розгляд Київради.

«Попереду у нас найважливіше – реалізація проекту. Міська адміністрація має підготувати фундаментальні засади реалізації головного стратегічного плану міста, аби початок 2012 року став одночасно стартом виконання Стратегії», – зазначив голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Головам столичних райдержадміністрацій він доручив підготувати портфель інвестиційних проектів щодо кожного району Києва – перелік перспективних об’єктів, підприємств, виробництв, які можуть зацікавити інвесторів та виконати завдання Стратегії розвитку Києва.

«Ми не чекали, поки завершиться робота над теоретичною частиною Стратегії – увесь цей час ми активно вели інвестиційну політику, спрямовану на вирішення основних проблем міста. Особливо це стосується інфраструктурних проектів. Це будівництво шляхопроводів, мостів, нових станцій метрополітену, будівництво стадіону «Олімпійський» і багато інших об’єктів, які є складовою частиною розвитку міста. Тобто, приймаючи план розвитку Києва на 15 років, ми вже можемо звітувати про певне його виконання», – зазначив О.ПОПОВ.

Він додав, що зусилля столичної влади, спрямовані на підготовку до Євро-2012, є фундаментом для того, аби дати старт новим проектам не лише бюджетного, а й приватного фінансування.

«Ми спрямовуємо зусилля на пошук приватних інвесторів, як українських, так і закордонних, які готові вкладати кошти у конкретні напрямки розвитку економіки міста. Тому дуже важливо мати перелік пропозицій – інвестиційних проектів та ідей. Сьогодні ми сформували близько 200 таких пропозицій і працюватимемо надалі над цим переліком», – додав голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня 2012 року відбудеться перший Київський інвестиційний форум, на якому будуть представлені інвестиційні проекти, що реалізовуватимуться в рамках затвердженої Стратегії розвитку столиці до 2025 року.