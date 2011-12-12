Вартість будівництва автодоріг в Україні нижча, ніж у Європі - "Укравтодор"

Вартість будівництва автомобільних доріг загального користування першої категорії на 4 смуги руху в двох напрямках в Україні становить близько 40 млн. грн. за 1 км, що в 2-4 рази менше, ніж у Європі.

Як повідомив УНІАН заступник голови Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) Євген ПРУСЕНКО, вартість одного кілометра будівництва дороги такої ж категорії в Польщі становить від 6 до 12 млн. євро, у Німеччині - близько 9-10 млн. євро.

«Головна різниця сьогодні у вартості робочої сили, кам`яних матеріалів і палива. За вартістю бітуму ми вже зрівнялися з Європою. На сьогоднішній день в Україні на ремонтно-будівельних роботах працює така ж техніка і використовуються такі ж технології, як і в Європі», - сказав він.

Є.ПРУСЕНКО також повідомив, що сьогодні в Україні автомобільні дороги державного значення будують і реконструюють в основному за параметрами I і II категорій, а автомобільні дороги місцевого значення за параметрами - III, IV і V категорій.

За словами заступника голови "Укравтодору", вартість будівництва доріг першої категорії істотно зростає у випадку, якщо на ній є штучні споруди, в той же час якщо дорога пролягає рівнинною місцевістю, а її будівництво не вимагає значних земляних робіт, вартість може бути меншою.

«Вартість 1 км автомобільної дороги загального користування залежить від категорії дороги, наявності транспортних вузлів, конструкцій дорожнього одягу, штучних споруд, забезпечення промисловими базами, кар`єрами. Суттєво впливає на вартість 1 км автомобільної дороги загального користування рельєф - рівнинний або гірський. Як правило, вартість 1 км автомобільної дороги першої категорії вдвічі перевищує вартість дороги другої категорії», - сказав він.

Довідка УНІАН. Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) входить в систему органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами.

З початку 2011 року «Украватодор» відремонтував і побудував понад 1700 км доріг загального користування. Раніше «Укравтодор» планував відкрити в 2010 році рух на 1 500 км доріг.