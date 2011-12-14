Готелі категорії 3-5 зірок на 10 років звільнені від податку на прибуток

В Україні готелі категорії 3-5 зірок будуть на 10 років звільнені від податку на прибуток.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявила голова Державного агентства України з туризму і курортів Олена ШАПОВАЛОВА за підсумками засідання Ради представників регіонів сфери туризму і курортів.

За її словами, таке нововведення має стимулювати зацікавленість готелів у отриманні відповідної категорії, хоча її присвоєння не є обов’язковим.

«Присвоєння «зірок» у даний час не є обов`язковим – воно рекомендоване. Напередодні Євро-2012 багато хто хоче отримати «зірки», бо це дає спеціальну пільгу: до 2020 року готелі категорії 3-5 зірок звільнені від податку на прибуток, незалежно від того, коли було закінчене їх будівництво і розпочалась експлуатація. Ця пільга діє з 2010-го по 2020-й рік», – зазначила чиновниця.

Водночас голова Держагентства повідомила, що стосовно тих готелів, які будуть завищувати свою категорію, передбачений адміністративний штраф до 53 тис. грн.

«Така сума штрафу комусь здасться великою, комусь – маленькою. Але справа в тому, що європейський, міжнародний декларативний принцип несе порушнику, в першу чергу, втрату іміджу. Це означає, що вже ніякі туристичні оператори, ніякі іноземні туристи не захочуть ставитися серйозно до цього готелю, якщо він сама завищив собі зірки», – сказала О.ШАПОВАЛОВА.

Вона також повідомила, що контроль за згаданою процедурою сьогодні здійснює Національне агентство з туризму і курортів, але буде розглянута можливість делегувати ці повноваження в області.