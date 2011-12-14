Уряд має намір створити Національну раду з питань функціонування ОСББ

Кабінет Міністрів України має намір створити Національну раду з питань функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) як постійний консультативний урядово-громадський орган.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час засідання уряду прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

Він наголосив, що сьогодні уряд розгляне шляхи вирішення питань утримання та експлуатації ОСББ.

М.АЗАРОВ повідомив, що станом на 1 листопада в Україні функціонуть 13 тисяч 817 ОСББ.

«Такий підхід треба не тільки вітати, а й забезпечувати необхідною нормативною базою, створенням конкурентних ринкових умов для надання послуг, відповідною технологічною базою тощо», - сказав він.