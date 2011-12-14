У Харкові до Євро-2012 урочисто відкрито п’ятизірковий готель Kharkiv Palace 5*

Сьогодні у Харкові у рамках підготовки до Євро-2012 урочисто відкрито п’ятизірковий готель Kharkiv Palace 5*.

Як передає кореспондент УНІАН, будівництво об’єкту профінансоване і здійснене групою DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012.

За словами О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, об’єкт споруджений за півтора роки замість трьох, що є рекордним показником.

«Сказати, що я задоволений – нічого не сказати, я просто щасливий, а який вийшов готель, ви самі бачите – ось він перед вами», - сказав на відкритті О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

«Для сім’ї УЄФА, яка тут проживатиме, та всіх відвідувачів, - додав він, найважливіше це комфорт і тепло – це все знайшло втілення у цьому готелі».

За словами бізнесмена, у мережі прем’єр-готелів «це найрозкішніший готель», який повністю відповідає європейським стандартам. Його загальна вартість близько 126 млн. доларів. «Найголовніше, що цей готель буде для харків’ян, для сім’ї УЄФА, для футболу. Євро-2012 закінчиться, а готель залишиться і він служитиме Харкову, харків’янам і всім приїжджим», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Промовляючи на відкритті, операційний директор УЄФА Мартін КАЛЛЄН привітав присутніх з подією і подякував О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ за співпрацю.

«Усе те, що він обіцяв УЄФА, він виконав, і через це він користується великою повагою у нас. Ми завжди пишалися і довіряли панові ЯРОСЛАВСЬКОМУ, пишаємося нашою співпрацею. Всі наші домовленості виконані ЯРОСЛАВСЬКИМ. Гадаю, що всі харків’яни мають пишатися, що ми відкрили такий готель», - сказав М.КАЛЛЄН.

За словами директора турніру Євро-2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, спорудження готелю у Харкові стало надзвичайно вагомим та унікальним внеском у Євро-2012, і Харків практивно виконав усі вимоги УЄФА.

Сьогодні ж готель прийняв своїх перших відвідувачів.

Довідка УНІАН. Kharkiv Palace 5* - перший у Харкові 5-зірковий готель, який повністю відповідає вимогам, що пред`являються до об`єктів готельної нерухомості даної категорії.

Управління Kharkiv Palace 5* здійснює «Прем`єр Інтернешнл» - перший український готельний оператор, лідер ринку.

Kharkiv Palace 5* входить до складу luxury-колекції «Прем`єр Готелі».

У період проведення у Харкові матчів Євро-2012 у цьому готелі базуватиметься штаб-квартира УЄФА, а також розмістяться «цільові групи» УЄФА.

Відкриття Kharkiv Palace 5* стало фінальною стадією виконання комплексної програми DCH з підготовки Харкова до Євро-2012. У її рамках за період 5 грудня 2006 року по 5 грудня 2011 року були реалізовані такі проекти:

реконструкція стадіону «Металіст» - 28,8 млн. дол. (приватно-державне партнерство: 30% - О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, 70% - державне фінансування);

реконструкція міжнародного аеропорту «Харків» - 107,2 млн. дол. (приватно-державне партнерство: 36% - О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, 64% - державне фінансування);

реконструкція стадіону «Динамо», який буде використаний як тренувальна база Євро-2012 - 0,3 млн. дол. (100% приватні інвестиції);

будівництво Дитячої футбольної академії - Волонтерського центру УЄФА у Харкові - 12 млн. дол. (100% приватні інвестиції);

реконструкція навчально-тренувальної бази ФК «Металіст», тренувального табору для однієї із збірних-учасниць Євро-2012 - 24,6 млн. дол. (100% приватні інвестиції)

Будівництво готелю Kharkiv Palace на площі Свободи - 126 млн. дол. (100% приватні інвестиції).

Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО у будівництвотво тареконструкцію об`єктів інфраструктури Євро-2012, за даними УЄФА, становить 30% планових витрат на підготовку Харкова до турніру (300 млн. дол.).