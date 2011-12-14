На ринок офісної нерухомості Києва може вийти 270 тис. кв. м площ

На ринок офісної нерухомості Києва в 2012-2013 роках може вийти близько 270 тис. кв.м площ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні журналістам висловив директор департаменту офісної нерухомості з роботи з орендодавцями консалтингової компанії Colliers International Максим ТКАЛЕНКО.

За його словами, у цей період девелоперами заявлений вихід на ринок близько 300 тис. кв.м офісних площ, проте очікується, що вчасно об'єкти здадуть в експлуатацію не усі.

Планується, що із загального об'єму очікуваних до виходу площ близько 160 тис. кв.м офісних площ класу "А".

М.ТКАЛЕНКО зазначив, що нова пропозиція офісних площ в Києві у 2011 році склала близько 130 тис. кв.м (у 2010 і 2009 роках - по 110 тис. кв. м), з них близько 70 тис. кв.м було введено формально (ці офіси не готові для заповнення орендарями). З урахуванням нової пропозиції загальний об'єм пропозиції офісних площ в Києві складає близько 1,3 млн. кв.м.

За оцінками директора департаменту, цього року попит на офісні площі виріс в 1,5 разу порівняно з 2010 роком - до близько 160 тис. кв.м, вийшовши на рівень споживання 2005-2006 років. Середній рівень вакантності офісних приміщень в столиці за рік знизився з 14% до 12,5%, проте до кінця року він може вирости до 13,5%. Рівень вакантности в офісах класу "А" сьогодні складає 3-4%.

М.ТКАЛЕНКО повідомив, що в поточному році ставки оренди для офісів класу "В" та"С" стабілізувалися, у класі "А" - виросли на 3-5% унаслідок дефіциту готових для переїзду приміщень. Сьогодні в столиці базові орендні ставки для площ класу "А" складають 30-38 дол./кв.м/місяць, класу "В" - 19-26 дол./кв.м/місяць, класу "С" - 10-16 дол./кв.м/місяць.

Директор департаменту додав, що якщо у 2012 році вийде очікуваний об'єм офісів класу "А", то орендні ставки в цьому сегменті можуть знизитися, що може також вплинути на зниження ставок у класі "В".

Довідка УНІАН. Colliers International - міжнародна консалтингова компанія, яка надає послуги в галузі комерційної нерухомості. Colliers International налічує понад 12 тис. співробітників, які працюють у приблизно 300 офісах у більш ніж 61 країні світу, у тому числі на території СНД і країн Балтії.

У представництві Collіers Іnternatіonal в Україні, заснованому в 1997 році в Києві, працює понад 60 фахівців.