Уряд планує створити Нацраду з питань функціонування ОСББ

В Україні планується створити Національну раду з питань функціонування об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, міністерство підготувало відповідний проект постанови.

«На доручення прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА Мінрегіон підготував проект постанови Кабінету міністрів про створення Національної ради з питань функціонування ОСББ. Під час роботи цього органу розгляд проблем ефективного управління житловими будинками буде продовжено на якісно новому рівні», - відзначив міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій БЛИЗНЮК.

Планується, що новий дорадчо-консультативний орган працюватиме під головуванням міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України. До його складу увійдуть представники від ОСББ і Секретаріату Кабміну, заступники міністра економічного розвитку і торгівлі, фінансів, юстиції, соціальної політики, голови Державної архітектурно-будівельної інспекції, Державної податкової служби, Державного агентства земельних ресурсів, а також голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, заступник голови Антимонопольного комітету, народні депутати.

У прес-службі повідомили, що на сьогоднішньому засіданні уряд прийняв протокольне доручення, спрямоване на врегулювання низки проблемних питань створення і діяльності ОСББ, зокрема, щодо їх взаємин з природними монополіями, спрощеного розрахунку субсидій на житлово-комунальні послуги малозабезпеченим жителям будинків, де діють об`єднання, усунення цілого ряду бюрократичних перешкод тощо.