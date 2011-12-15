Будівельні підприємства за січень-листопад збільшили обсяги робіт на 12,5%

Будівельні підприємства України в січні-листопаді цього року збільшили обсяги робіт на 12,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року - до 52 млрд. 013,8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період будівельні підприємства збільшили обсяги робіт з підготовки будівельних ділянок на 10,5%, до 2 млрд. 517,6 млн. грн., з будівництва будівель та споруд - збільшили на 13,7%, до 44 млрд. 496,1 млн. грн., з установлення інженерного устаткування будівель і споруд - збільшили на 4%, до 4 млрд. 716 млн. грн., із завершення будівництва - знизили на 13,7%, до 205,7 млн. грн., з оренди будівельної техніки з оператором - збільшили на 63,6%, до 78,4 млн. грн.

У Держстаті зазначили, що за характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 79,4% від загального обсягу, роботи з капітального ремонту - 14,2%, з поточного ремонту - 6,4%.

Зокрема, будівельні підприємства Києва у січні-листопаді ц.р. збільшили обсяг робіт на 16,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року - до 12 млрд. 499,1 млн. грн., виконавши 24% загальнодержавного обсягу робіт.

Довідка УНІАН. Будівельні підприємства України в 2010 році знизили обсяги робіт на 5,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року - до 43 млрд. 174,9 млн. гривень.