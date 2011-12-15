Південні квартали Луганська через аварію на колекторі залишилися без води

Сьогодні з 8.00 всі південні квартали Луганська залишилися без води.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ТОВ «Луганськвода», о 7.30 в інформаційно-довідкову службу підприємства надійшло повідомлення про прорив каналізаційного колектора діаметром 900 мм в Артемівському районі міста, неподалік від м`ясокомбінату.

Через 30 хвилин на місце аварії виїхали фахівці аварійно-відновлювальної бригади ТОВ «Луганськвода». На даний час тут зосереджена вся необхідна техніка для швидкого завершення робіт.

Згідно з висновком фахівців, аварія сталася через зношування сталевого колектора. За оцінками фахівців, відновлювальні роботи будуть завершені сьогодні до 18.00.

У зв`язку з аварією припинено роботу Артемівської насосної станції, яка подає воду кварталам Степовий, Південний, Мирний, Ольховський, Зарічний, Ленінського Комсомолу, Героїв Сталінграду, до селища Косіора, вул. Побєдоносної. Це зроблено для забезпечення перемикання руху стоків на інші каналізаційні колектори в обхід пошкодженого. Після перемикання подача води жителям зарічних кварталів буде відновлена в повному обсязі.