У Херсоні близько 90 багатоповерхівок залишилися без води

У Херсоні мешканці верхніх поверхів близько 90 багатоповерхівок залишилися без водопостачання.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, в Херсоні в середу, 14 грудня, через заборгованість ТОВ «Херсонтепломережі» перед Херсонськими міськими електромережами (ХМЕМ) за використану електроенергію було відключено від електропостачання 16 пунктів підкачки (ЦТП).

В результаті без водопостачання виявилися верхні поверхи (вище 4-го) 90 висотних багатоквартирних будинків у Таврійському мікрорайоні, по Бериславському шосе і в центрі міста. Фактично без водопостачання виявилися десятки тисяч жителів обласного центру.

Слід зазначити, що упродовж року вказані пункти підкачки відключалися неодноразово. Борг ТОВ «Херсонтепломережі» перед електропостачальниками виник у зв`язку із заборгованістю перед ТОВ держпідприємства «Херсонська ТЕЦ», чий теплоносій ТОВ «Херсонтепломережі» транспортував споживачеві за раніше укладеним договором.

Депутати Херсонської міськради на сесії 25 листопада прийняли рішення про передачу з 1 грудня поточного року 43 км теплових мереж, якими теплоносій, що виробляється ПАТ «Херсонська ТЕЦ», транспортується споживачам, в управління КП «Херсонтеплоенерго». Також КП одержить в управління і 26 ЦТП (центральних теплопунктів) вказаних тепломереж.

При цьому колишній оператор тепломереж ТЕЦ – ТОВ «Херсонтепломережі» через борг ПАТ в сумі 4,2 млн. грн. відмовилися обслуговувати зазначену систему. Відповідно, ТОВ не розрахувався з енергозабезпечувальною компанією за використану електрику.