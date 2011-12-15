Янукович через туман не зміг прилетіти у Харків. Відкриття Kharkiv Palace 5* перенесено

Церемонія офіційного відкриття готелю Kharkiv Palace 5*, у якій 14 грудня повинен був брати участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, перенесена.

Літак глави держави не зміг прилетіти в Харків через густий туман. Несприятлива погода також стала причиною того, що багато літаків з Києва вимушені було здійснювати посадку в Донецьку і Дніпропетровську.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, яка реалізує проекти до Євро-2012 в Харкові, на відкриття готелі не потрапили, зокрема, гості з інших країн і міст.

"Червону доріжку, - сказано у повідомленні, - і подіум прибрали, стрічку не розрізали. У результаті подія стала "тест-драйвом готелю", а урочистий прийом приурочили до нагородження будівельників "Металіста" Державними преміями у галузі архітектури. Нагороди авторському колективу реконструкції стадіону в приміщенні Kharkiv Palace 5* вручив губернатор Михайло ДОБКІН".

"Введення готелю в експлуатацію традиційно здійснюється у декілька етапів. Учора був перший, але будуть ще другий і третій. Тому ми приурочимо офіційне відкриття Kharkiv Palace 5* до одного з них. Сподіваємося, що воно відбудеться в запланованому форматі" - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня готель Kharkiv Palace 5* прийняв своїх перших відвідувачів.

Довідка УНІАН. Готель Kharkiv Palace 5* побудований у рамках підготовки Харкова до Євро-2012. Будівництво об'єкту профінансоване і здійснене групою DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012. Сума приватних (100%) інвестицій складає 126 млн. дол. Kharkiv Palace 5* - перший у Харкові 5-зірковий готель, який повністю відповідає вимогам, які висувають до об'єктів готельної нерухомості цієї категорії. Управління Kharkiv Palace 5* здійснює "Прем'єр Інтернешнл"-перший український готельний оператор. Kharkiv Palace 5* входить до складу luxury -колекції "Прем'єр Готелі". У період проведення в Харкові матчів Євро-2012 в цьому готелі базуватиметься штаб-квартира УЄФА, а також розмістять "цільові групи" УЄФА.