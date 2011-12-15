Київрада затвердила Стратегію розвитку Києва до 2025 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 89 зі 110 зареєстрованих в залі депутатів міської ради.

Перед голосуванням до депутатів звернувся голова КМДА Олександр ПОПОВ. Він зазначив, що документ Стратегії готувався за участю фахівців, а також київської громади. У результаті, за його словами, у перший його варіант були внесені конструктивні зміни і корекції.

О.ПОПОВ сказав також, що хоча реалізація Стратегії і вимагатиме понад 80 млрд. євро, проте переважну частину цих коштів передбачають залучити за рахунок інвестиційних проектів, включених у Стратегію, і вже навесні наступного року в столиці буде проведений перший відповідний інвестиційний форум.

За підготовлений на сьогоднішнє засідання проект рішення не проголосували депутати фракції "УДАР" Кличка і фракції "БЮТ-Батьківщина".Після голосування О.ПОПОВ подякував тим депутатам, які підтримали Стратегію розвитку Києва до 2025 року. Також голова КМДА звернувся до депутатів, які виступили проти затвердження підготовленого документу. Він сказав, що сподівається на те, що ці депутати все одно виступатимуть єдиною командою, "яка рухатиме економіку міста і вирішуватиме проблеми киян".

На засідання сесії сьогодні прийшов також екс-мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО. Виступаючи перед депутатами, він висловив думку, що підготовлену Стратегію треба прийняти, хоча вона, за його переконанням, є амбітною. "Виступаючи за підтримку цього документу, я хочу сказати, що це добре, що амбітна - нехай амбітність перевищує можливості і цілі, але, отримавши юридичний статус, затверджений постановою Кабміну, вам буде нелегко". - висловив думку О.ОМЕЛЬЧЕНКО. Він також вважає, що юридичний статус документа треба дати і у Верховній Раді. Він також звернув увагу на плани будівництва житла для киян, які передбачають спорудження близько 42 млн. кв. метрів. "Це ще один Київ. Тому поняття "щільніше" не підходить", - зазначив О.ОМЕЛЬЧЕНКО. Він нагадав, що вже раніше Київ розширив свої межі за рахунок приєднання сіл, територія яких межувала зі столицею. Тому, на його думку, Києву треба і надалі у такий спосіб розширювати свої межі. "І це була б наша помилка з вами, якби ми не поборолися на державному рівні за кільце майбутнього Києва. Замикатися в середовищі наявної межі - це велика помилка", - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.