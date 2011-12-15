ДІУ передало у комунальну власність 99% квартир, закуплених в 2009 році

Державна іпотечна установа (ДІУ) станом на 14 грудня п.р. передало в комунальну власність територіальних громад 3526 з 3596 квартир, що становить 99% загальної кількості квартир, придбаних у 2009 році для безкоштовної передачі у комунальну власність.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління Державної іпотечної установи Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ.

«Станом на 14 грудня, з 3596 квартир, які Державна іпотечна установа має передати в комунальну власність людям, бути передано 3526 квартир. Тобто, це фактично становить 99% тієї кількості квартир, яку ми маємо передати за постановою № 855», - сказав він.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ нагадав, що ДІУ в 2009 році закупило близько 5,5 тис. квартир для безкоштовної передачі черговикам на житло, з яких близько 3,5 тис. - для передачі у комунальну власність, близько 2 тис. квартир — для передачі у службове користування працівникам міністерств і відомств.

Голова правління ДІУ додав, що квартири для передачі в комунальну власність отримувалися у всіх областях України.

За його словами, процес передачі квартир затягнувся через те, що у постанові Кабінету міністрів № 855 не було передбачено механізму фінансування.

«Фінансового механізму і механізму передачі у цій постанові не було передбачено, і через це Державна іпотечна установа протягом півтора років не могла фактично передати ці квартири. Квартири практично всі були побудовані у 2009 році», - пояснив голова правління ДІУ.

Водночас В.МИРГОРОДСЬКИЙ відзначив, що близько 55 квартир, закуплених ДІУ у 2009 році, розміщено у п`яти недобудованих житлових будинках в Павлограді (Дніпропетровської обл.), Олександрії (Кіровоградської обл.), Пирятині (Полтавської обл.) і Сумах.

«У нас ще десь 55 квартир не перебувають на балансі, але фактично вже розподілені по прізвищах у 2009 році. Але у зв`язку з тим, що забудовники дотепер недобудували п`ять будинків і не ввели їх в експлуатацію навіть цього року, люди не можуть в`їхати... Цими питаннями ми зараз опікуємося в рамках міжвідомчої комісії, яка була створена спеціально для розв’язання питань з передачі квартир. На сьогодні є конкретні рішення по всіх п`яти об`єктах, і ми упевнені, що в 2012 році ми зможемо добудувати ці будинки і передати квартири людям», - сказав він.

За даними ДІУ, на 13 грудня п.р. з 1972 квартир, призначених для передачі у службове користування працівникам міністерств і відомств, передано 840 квартир (42%).

Він відзначив, що частину квартир, що залишилася, планується передати в комунальну власність, а також у службове користування до кінця поточного року. Передача житла в комунальну власність означає, що люди зможуть розпоряджатися своїми квартирами і приватизувати їх, додав В.МИРГОРОДСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, до кінця поточного року ДІУ планує передати у комунальну власність територіальних громад усі квартири, які були придбані ДІУ в 2009 році для безкоштовної передачі черговикам.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів своєю постановою № 855 від 27 липня 2011 року «Деякі питання передачі квартир, придбаних Державною іпотечною установою» затвердив порядок безкоштовної передачі даних квартир.

Згідно з порядком, квартири безкоштовно передаються, відповідно до актів Кабміну, в управління Міноборони, МВС, МНС, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Державної пенітенціарної служби, Управління державної охорони, Генеральної прокуратури України, а також з державної власності в комунальну власність територіальних громад.

Документом також затверджено положення про Міжвідомчу раду з координації здійснення заходів щодо безкоштовної передачі квартир, придбаних ДІУ, та її склад.