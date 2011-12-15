У Криму завершено нормативну грошову оцінку земель населених пунктів

У Криму нормативну грошову оцінку земель населених пунктів проведено в 1 тис. населених пунктів з 1020, повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

Згідно з повідомленням, у двадцяти населених пунктах ці роботи виконати неможливо з об`єктивних причин: у дванадцяти відсутні встановлені межі або проводиться їх розширення, у чотирьох розпочато процедуру зняття з обліку, ще у чотирьох за рішенням органів місцевих рад проведення нормативної грошової оцінки визнано недоцільним через нечисленність населення і відсутність інфраструктури.

При цьому Республіканський комітет із земельних ресурсів Автономної Республіки Крим направив доручення органам місцевих рад з проханням встановити межі населених пунктів, де це не зроблено, до 15 грудня.

У прес-службі зазначили, що Рада міністрів Криму в січні і листопаді цього року розподілила субвенції містам і районам на проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель у розмірі 8,2 млн. грн.

У відомстві нагадали, що в серпні 2010 року Крим займав останнє місце в Україні з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (22%).