ДІУ відзначає збільшення в 1,5 разу середньої суми іпотечних кредитів цього року

З початку поточного року розмір середньої суми виданих іпотечних кредитів, рефінансованих Державною іпотечною установою (ДІУ), збільшилася майже в 1,5 разу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління Державної іпотечної установи Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ.

За його словами, іпотечний портфель ДІУ включає 4800 кредитів на загальну суму 745 млн. грн. При цьому основний масив кредитів було викуплено ДІУ до кризи 2008 року.

В.МИРГОРОДСЬКІЙ зазначив, що на початок поточного року середня сума виданого кредиту становила 189,4 тис. грн., середній щомісячний платіж (ануїтет) — 2498 грн., у середині року середня сума кредиту становила 194,9 тис. грн., середній платіж — 2621 грн., на кінець цього року — середня сума становила 279,9 тис. грн., а сума платежу — 4429 грн.

«Після кризи зменшилася середня сума кредиту, який видає банк. Але за тими 200 кредитам, які ми на сьогодні видали цього року, у нас ось така тенденція. Виходить, що інтерес підвищується», - додав голова правління ДІУ.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.