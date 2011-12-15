Нацкомпослуг ще не обрала модель тарифоутворення у сфері холодного водопостачання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, розглядає декілька моделей тарифоутворення у сфері холодного водопостачання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комісії.

Згідно з повідомленням, питання щодо моделі і розмірів тарифів на воду, які застосовуватимуться в Україні, а також термінів їх введення в дію ще не вирішені.

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Валерій САРАТОВ зазначив, що серед таких моделей - діюча зараз модель коректування. Її суть полягає у проведенні коректування рівня тарифів залежно від рівня цін на енергоносії і середньої заробітної плати. Розрахунок тарифу відбувається за стандартами бухгалтерського обліку витрат собівартості.

Також розглядається модель післяопераційного розрахунку тарифу - встановлення економічно обгрунтованих тарифів на підставі підрахунку операційних витрат підприємств з водопостачання і водовідведення по технологічних стадіях.

Третя - модель на основі операційних витрат підприємств з водопостачання і водовідведення і плати на вкладений капітал. Цей підхід базується на моделі «бенчмаркинга» (орієнтація на кращі економічні результати). Перевага цієї моделі полягає у створенні механізмів залучення інвестицій в галузь для її матеріально-технічного переоснащення.

Четверта - модель блокових тарифів. Її суть – у розподілі споживачів на блоки залежно від обсягів споживання і встановлення диференційованої ціни за кубічний метр води. Перевага цієї моделі полягає у соціальній спрямованості на незахищені верстви населення і економічному стимулюванні до встановлення приладів обліку води.

Також комісія розглядає модель з постійною фіксованою платою і платою за одиницю спожитого обсягу води. Кошти, закладені в цю модель, дозволяють вирішити проблеми фінансування установки лічильників і робіт з їх перевірки.

«Кожна з п`яти моделей, що розглядаються комісією, має свої переваги. І поки жодну з них не взято за основу, і тим більше не визначені терміни її впровадження - йде робота. Саме тому комісія зацікавлена в тому, щоб одержати думки з приводу цих моделей. Тільки після цього буде визначено таку систему тарифоутворення, яка об`єднає кращі елементи кожної з моделей», - сказав В. САРАТОВ.