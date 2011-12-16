Перетасування підрядників будівництва моста в Запоріжжі може зірвати терміни здачі першої черги - ЗМІ

Перетасування генеральних підрядників на будівництві мостів через Дніпро в Запоріжжі вносить плутанину і може призвести до зриву термінів здачі першої черги об`єкта в експлуатацію. Так само як і присвоєння будівництву автомагістралі статусу державної, оскільки це може призвести до певних негативних наслідків від надмірної централізації грошових потоків.

Як пише запорізька газета МІГ, заявлена головою "Укравтодору" Володимиром ДЕМІШКАНОМ на 2012 здача першої черги мостів у Запоріжжі може не відбутися з низки суб`єктивних причин.

Видання нагадує, що у вересні ц.р. автомагістралі, яка споруджується через Дніпро, надали статус об`єкта державного значення та замовником будівництва запорізьких мостів став "Укравтодор". Після цього, замість колишнього генпідрядника - компанії "Мостобуд", новим генпідрядником стала компанія "Планета Міст".

Як пише МІГ, "прихід на будівництво «Укравтодору» приніс багато нового. Компанія «Мостобуд» втратила монополію... після появи нового замовника з`явився і новий головний підрядник - компанія «Планета Міст». Так-так, саме та компанія, у якої на будівництві моста в Києві недавно перекинувся найбільший в Україні плавучий кран «Захарія»..."

Компанія "Мостобуд" буде добудовувати частину «автомобільної магістралі через Дніпро» з боку Набережної. Решта, і велика частина [автодорога через Хортицю, міст через Старий Дніпро і всі під`їзні шляхи до нього] зрозуміло разом із коштами держбюджету, дісталися «Планеті Міст», пише видання.

МІГ також висловлює побоювання, що гроші, виділені на закінчення будівництва можуть просто "розчинитися" у загальному бюджеті "Укравтодору". Зокрема, на завершення будівництва потрібно ще близько чотирьох мільярдів гривень, згідно з проектом Держбюджету на 2012 рік «Укравтодор» отримує 4,5 млрд. гривень. На мости повинно вистачити, пише МІГ, "але «Укравтодору» ці гроші самому потрібні. Тому гроші будуть брати десь в іншому місці... Для початку листопадовим розпорядженням Кабміну 72 мільйони гривень, що призначалися на будівництво мостів у Запоріжжі, пішли в бюджет «Укравтодору».

Крім цих проблем, МІГ відзначає, що деякі плани, озвучені новим підрядником, викликають здивування і в разі їх реалізації можуть призвести до здорожчання будівництва. За інформацією видання, "Планета Міст" заявила про намір задіяти на будівництві 10-11 тисяч будівельників. При цьому наводяться дані, що за розрахунками фахівців «Мостобуду», при фінансуванні в обсязі півтора мільярда гривень на рік, для будівництва мостів вистачить двох з половиною тисяч осіб.

Довідково: Будівництво моста в Запоріжжі почалося в 2004 році. Спочатку планували закінчити його в 2009 р., однак зараз реальним терміном називають 2016 рік.

Загальна протяжність автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі з шістьма смугами руху складе 9,1 км. Передбачено будівництво двох мостів, що з`єднують береги Дніпра і острів Хортиця: вантового - завдовжки 660 м і арочного - 340 м. Передбачено будівництво 6 транспортних розв`язок. Найвища точка: 50 метрів. Найширша точка: 39 метрів. Кошторисна вартість - 5 млрд. 28,6 млн. грн.

Генеральним підрядником від початку будівництва і до осені 2011 р. було Акціонерне товариство "Мостобуд". З осені 2011 р. - генпідрядник - "Планета Міст", "Мостобуд" залишився підрядником.