На Тернопільщині селяни протестують проти розміщення сміттєвого полігону

У Тернопільській області мешканці села Галущинці вимагають від керівника Підволочиської райдержадміністрації скасувати розпорядження щодо розміщення сміттєвого полігону на території їхньої сільради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної організації ВО «Батьківщина», таку вимогу було висунуто під час громадських слухань, скликаних з приводу розпорядження голови обласної державної адміністрації про розміщення в межах кар’єру на території Галущанської сільської ради сміттєзвалища.

Про розпорядження жителі села дізналися із газет. Відтак скликали громадські слухання, на які запросили представників обласної та районної влади, екологічних та земельних експертів.

Під час слухань місцеві мешканці села наголошували, що кар’єр, у який хочуть звозити сміття з Тернополя, покритий тріщинами, оскільки корисні копалини з нього видобували зривним методом. Люди остерігаються, що крізь тріщини нечистоти будуть потрапляти в нижні шари грунту та підземні води, через що виникне загроза для довколишніх сіл.

До того ж, наголосили жителі села, кар’єр досі діє і забезпечує роботою місцевих жителів.

Відтак учасники громадських слухань висунули вимогу до присутнього голови Підволочиської районної адміністрації скасувати розпорядження щодо розміщення регіонального полігону на території Галущанської сільради.

В протилежному випадку люди пригрозили безстроковим перекриттям автошляхів області.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2009 року жителі сіл, прилеглих до Малашівецького сміттєзвалища, куди вивозилося сміття із Тернополя, перекрили дорогу на звалище. Проблема з вивезення сміття з Тернополя існувала майже два з половиною місяці.

12 жовтня після підписання меморандуму між ТОДА та громадами сіл Малашівці та Ігровиця про взаєморозуміння стосовно врегулювання спірних питань функціонування сміттєзвалища жителі Малашівців розблокували дорогу.

19 листопада 2009 року тодішній голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ підписав розпорядження про виділення земельної ділянки площею 6 га Миролюбівської сільради Тернопільській міській раді для розміщення об’єкта тимчасового складування твердих побутових відходів методом пресування у тюки і герметичного покриття їх поліетиленовою плівкою.

Невдовзі Миролюбівська сільрада звернулася з позовом в обласний адміністративний суд щодо визнання дій голови облдержадміністрації в питанні виділення земельної ділянки для створення сміттєзвалища незаконними. Окрім цього, Тернопільська районна рада закликала прокуратуру опротестувати згадане розпорядження як таке, що прийнято з перевищенням повноважень.

21 грудня 2009 року Тернопільська міська рада отримала державний акт на право постійного користування земельною ділянкою під розташування тимчасового полігону твердих побутових відходів поблизу Миролюбівки. Втім, періодично жителі села блокували роботу працівників, які облаштовували на ділянці сміттєзвалище.

Після того, як мером Тернополя став Сергій НАДАЛ, у листопаді 2010 року він заявив, що місто не планує вивозити сміття у Миролюбівку, оскільки там стався прорив ґрунтових вод.

Відтак Тернопіль уклав чергову угоду про вивезення сміття в Малашівку. Паралельно влада області підшуковує резервну ділянку для сміттєвзалища.

Малашівське сміттєзвалище офіційно закрито для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Воно знаходиться в 2-у поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із звалища у продуктивний водоносний шар.