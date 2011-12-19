Екс-мер Тернополя оскаржить у суді рішення виконкому про підвищення тарифів на ЖКП

Депутат Тернопільської міської ради, екс-мер Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ оскаржить у суді рішення виконкому про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як пояснив він місцевому виданню "У кожен дім", звернутися до суду його спонукало те, що нові тарифи, за його переконанням, приймали в закритому режимі.

"Я хочу, щоб гроші, які ми платимо за утримання житла, йшли на поліпшення якості обслуговування і гідну зарплату працівникам, а не на чиїсь чергові вибори. Жителі міста не мають бути обдуреними", - підкреслив Р.ЗАСТАВНИЙ.

Він також зазначив, що мало хто з тернополян знає, за що він платить і які послуги за ці гроші повинен надавати ЖЕК, оскільки влада міста не проводить належної роз'яснювальної роботи і не надає із цього приводу максимум інформації.

"Я підтримую економічно обгрунтовані тарифи, але не такі, які влада міста встановила в Тернополі. Тому і звернувся до суду. Якщо тариф буде скасований, то кожна сім'я заощадить від 300 до 600 грн.", - пояснює Р. ЗАСТАВНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі розмір квартплати з 1 жовтня зріс на 50-56%. Влада міста пояснила необхідність підвищити тарифи їх збитковістю.