Вартість житла в новобудовах Києва у листопаді виросла на 0,01% - експерт

Середня вартість житла на первинному ринку Києва в листопаді виросла на 0,01% - до 13 278 грн./кв.м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал "Столична нерухомість".

Зокрема, у листопаді середня вартість житла економ-класу знизилася на 0,5% (45 грн./кв. м) - до 9 805 грн./кв.м, бізнес-класу - виросла на 1,9% (269 грн./кв. м) - до 15 008 грн./кв.м; преміум-класу - виросла на 0,5% (112 грн./кв. м) - до 20 782 грн./кв.м.

У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу - 56%. Новобудови бізнес-класу складають 29% від загальної кількості преміум-класу - 15%.

За даними порталу, у листопаді були відновлені або розпочаті продажі квартир в трьох новобудовах економ-класу і в двох об'єктах бізнес-класу. Призупинені або припинені продажі квартир у шести новобудовах економ-класу, трьох об'єктах бізнес-класу і в одному об'єкті преміум-класу.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснюється ІАП "Столична Нерухомість" щомісячно на підставі даних, наданих у відділах продажів інвестиційно-будівельних компаній. У звіті проаналізовано 131 новобудову від 59 забудовників.