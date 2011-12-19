У Харкові побачили збільшення кількості угод з обміну житла — експерт

На ринку нерухомості Харкова відзначається збільшення кількості угод з обміну житла з 30% у 2007-2010 роках до 41% у 2011 році.

Про це УНІАН повідомили в компанії "Харківське агентство нерухомості"."Причиною такого збільшення стало виснаження кредитних ресурсів після світової фінансової кризи 2008 року. З ринку практично пішли інвестори, які розглядають купівлю житла в якості інвестиції. Зараз люди в основному купують квартири для себе. Характерною рисою ринку нерухомості в цілому є його статичність. Зміни відбуваються дуже повільно: як правило, велику роль відіграють очікування людей, а реакція на яку-небудь подію настає через 2-3 роки. Тобто зараз люди, які довгий час відкладали вирішення "квартирного питання", намагаються знайти способи поліпшення житлових умов без залучення значних коштів. Саме таким способом і став обмін", - зазначив маркетолог компанії Максим КЛИМЕНКО.

За його словами, сьогодні у структурі угод обміну переважають операції з поліпшення житлових умов - їх на 30-50% більше, ніж зі зменшення площі житла.

За даними компанії, для обміну однокімнатної квартири на двокімнатну в середньому потрібно трохи більше 10 тис. дол.

М. КЛИМЕНКО прогнозує, що у 2012 році число угод з обміну нерухомості продовжить ріст, проте стримуватиметься дефіцитом найбільш затребуваних одно- і двокімнатних квартир, який означився на ринку.

Довідка УНІАН. Компанія "Харківське агентство нерухомості" заснована в 1996 році. Надає послуги продажу і оренди житлової і комерційної нерухомості, а також надає консалтингові послуги з аналізу ринку.